実家がゴミ屋敷という環境で育ってきた経験を活かし、現在は整理収納アドバイザーとして、片付けに関する情報発信などを行っているつうさん（40代）。ここでは、つうさんが片付けのトライ＆エラーをするなかで実感した、効率よく片付けが継続できるようになる4つの行動について語ります。1：「片付けは必ず終わるもの」という認識をもつ私自身、片付けが苦手だった頃は「片付けなきゃ」という義務感に追われている感覚がありました