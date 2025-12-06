三重県警桑名署は６日、いなべ市に住む高校３年の男子生徒（１８）を道路交通法違反（無免許、酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、生徒は６日午前４時１０分頃、桑名市北別所の県道で、免許がないにもかかわらず、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑い。容疑を認めているという。「車内で酒を飲んでいる」と１１０番を受けた同署のパトカーが、無灯火で走行する車を発見。赤色灯をつけて停止を求めた