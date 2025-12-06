鹿島が9年ぶり9度目のJ1優勝を果たした。お笑いコンビ「ペナルティ」のワッキー（53）は、市船橋高の2学年後輩にあたる鬼木達監督（51）に祝福のメッセージを寄せた。優勝おめでとうございます。市船の先輩として鬼木達を誇りに思います。すごいよトオル！あなたは市船の誇りです。鹿島の試合は何試合もフルで見ました。鬼木采配で印象に残ったのは、松村選手をスーパーサブとして出し続けたこと。あとはやっぱり鈴木優磨選