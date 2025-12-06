「先日、畑で柿を大量に収穫しました！」と話すのは、ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさん。今年は自宅で干し柿にしてみたようで、その様子をレポートしてくれました。畑で「柿」を大量に収穫自宅から車で1時間以上かけた場所にある畑。月に1〜2度通っています。その畑にある柿の木の柿を収穫しました【写真】数日たったあとの干し柿この木の柿は、渋い柿もあります。中