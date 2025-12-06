大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」も、残りあと2回。スリリングな展開になりましたが、ファンからは「懐かしい顔ぶれが次々！」「べらぼうらしい『おふざけ』が戻った」などの喜びの声が挙がっています。そんな中、「もう一度逢いたい」と再登場を望む声が多いのが、花魁・瀬川（小芝風花）です。花の井時代から数々の名シーンで視聴者を泣かせ、白無垢の花魁道中では感動を呼び話題となりました。前回の第46回「曽我祭の