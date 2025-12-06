乃木坂46の遠藤さくらが6日放送の『MUSIC FAIR』（フジテレビ系／毎週土曜18時）に出演し、自身が普段から大切にしている“マイルール”を明かした。【写真】乃木坂46・遠藤さくらの“メガネ姿”この日の番組では、出演者がこだわりやマイルールを語るトークを展開。遠藤は「私は、家の外にメガネを掛けていかないっていうことを決めていて」と切り出し、「目が悪くて家ではずっとメガネを掛けているんですけど、誰かにメガネ