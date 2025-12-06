ソニー音楽財団から、人気YouTubeコンテンツ「おやすみまえのクラシックBGM 〜Piano〜」の待望の第2弾動画が公開されます。2025年11月28日(金)20:00より、ソニー音楽財団公式YouTubeチャンネル「こどものためのクラシック」にて配信を開始します。YouTubeをはじめ国内外で人気を集めるピアニスト、ござ氏とBudo氏が出演します。 ソニー音楽財団「おやすみまえのクラシックBGM 〜Piano〜2 Played by Goza＆Budo」