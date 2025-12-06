ＤｅＮＡのドラフト４位・片山皓心投手（ホンダ）が６日、横浜市内で新入団選手発表会に出席。「ハマのチャンス大城」として、遅咲きながらもブレイクすると誓った。発表会では、仮契約で報道陣の求めに応じて、郷ひろみのようなジャケットプレーも披露した２７歳のオールドルーキーは「あの方（チャンス大城）も下積み生活があった中で、諦めずにやってブレイクされたと思う。僕自身も５年間、社会人で２年半ほどけがをしてい