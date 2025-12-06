３人組ロックバンド、ｄｉｐのベーシスト、ナガタヤスシさんが１１月１４日に死去したことが明らかになった。５日に公式サイトやメンバーのＳＮＳで発表された。１０月４日に「脳梗塞による入院・治療のため、年内のライブに参加出来なくなりました。ライブをキャンセルし活動休止する事も考えましたが、彼の復帰を待ちながらサポートミュージシャンを迎えて続けていく事にしました。」と公表されていたが、帰らぬ人となった。