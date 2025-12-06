１１月の大相撲九州場所前に引退を表明した元小結遠藤の北陣親方が６日、石川・能美市を訪れ、能登半島地震の被災者と交流した。日本相撲協会が、ユニクロがヒートテックを寄贈する慈善活動「ＴｈｅＨｅａｒｔｏｆＬｉｆｅＷｅａｒ」に協力。同県出身の竹縄親方（元関脇栃乃洋）らも参加した。石川県鳳珠郡穴水町出身の北陣親方。同市に避難する被災者にヒートテックを手渡し、県の食材を用いた特製ちゃんこ鍋を振る舞う