お布団の上でくるくる回って、ようやく腰を落ち着けたかと思えば、ポンタはすぐに立ち上がって別の場所でまたくるくる。 見ているこちらとしては「さっきの場所と何が違うの…？」と首をかしげるばかりですが、当のポンタは真剣そのもの。 理想の寝床が見つかるまで、何度も場所を変えながら念入りにチェックを続けるのでした。