東都大学野球リーグの中大は、来年度の新幹部を以下の通り発表した。安田淳平外野手（３年＝聖光学院）が主将に就任し、２０１９年秋以来、２６度目のＶを目指す。安田は東京・江戸川区生まれ。聖光学院（福島）時代、明るい盛り上げ隊長としてチームをけん引し、２０２２年の春夏の甲子園に出場。夏は３回戦で決勝２ランを放つなど４強入りに貢献し、高校日本代表にも選出された。俊足と強肩が売りの外野手で、キャプテンシー