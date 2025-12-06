第１０５回全国高校ラグビー大会（２７日から東大阪市花園ラグビー場）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦でいきなり常翔学園（大阪第２）と茗渓学園（茨城）が対戦することが決まった。第６８回大会（１９８８年度）の“幻の決勝戦”の再戦が決まり、常翔学園のフッカー岡本慶次主将（３年）は「歴史的な試合があったとは思うんですけど、そこで硬くならず自分たちのラグビーを楽しんでやっていけたら」と意気