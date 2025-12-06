◇明治安田J1リーグ第38節神戸0―2京都（2025年12月6日サンガS）明治安田J1リーグは10試合が行われ、神戸は京都に0―2で敗れた。リーグ6試合勝ち星なく5位。今季限りで退任し、来季は清水指揮官就任が決定的な吉田孝行監督は陳謝。就任秒読みのミヒャエル・スキッベ監督を据える来季は「王者」の称号を取り戻す。シュートはわずかに4本。勝てば3位の可能性もあった京都との一戦で、2試合連続無得点に終わった。吉田監督