ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下朝陽内野手が横浜市内で行われた新入団選手発表会に出席し、国民的アイドルグループ「嵐」の大ファンであることを明かした。元々母、姉が嵐のファンで、自身もシニアの練習に向かう間の約３時間、車の中で嵐のライブＤＶＤなどを見まくった結果、嵐に熱中することになり「次の曲が分かるくらいＤＶを見続けて、ＭＣとか話すことも完コピできるくらいまで見てきた」と明かした。好きなメンバーには