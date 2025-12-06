お笑いタレントのキンタロー。が最新ものまねショットを披露した。キンタロー。は６日、自身のインスタグラムを更新。「本日ものまね王座決定戦毎年この戦いはガチンコ勝負キンタロー。も最新作ものまね紅白出場アイナ・ジ・エンド様の『革命道中』披露いたします」と記し、長いネイルに赤いニット、ロングブーツを履いて、歌手でダンサーのアイナ・ジ・エンドをまねた最新ショットをアップした。この投稿には、「