『かくかまた』（くさかべ ゆうへい/小学館）第10回【全13回】【漫画】『かくかまた』を第1回から読む「どうして蒲田が私のマンガ読んどるの……？」学校でひっそりとマンガを描く荒川三咲と、廊下でも歩きながら勉強する、勉強三昧の蒲田三平。ある日、マンガを描いていたノートを机に置き忘れたことをきっかけに、二人は交流を深めていく。荒川との出会いによって気づく、蒲田の「本当にやりたいこと」とは？ 第2巻は11月18日に