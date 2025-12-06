柔道女子５２キロ級で２０２１年東京五輪金メダルの阿部詩（パーク２４）が頂点の座に返り咲いた。２４年パリ五輪はまさかの２回戦敗退に終わるも、２５年は世界選手権で優勝。自国開催のグランドスラム（ＧＳ）東京大会初日（６日、東京体育館）では、初戦から順調に勝利を重ね、決勝では坪根菜々子（自衛隊）から大外刈り有効を奪い、優勢勝ちで２年ぶりの優勝を果たした。五輪２連覇を逃した直後は「なかなか先の見えない