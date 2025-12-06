５度目の正直へ、最高のスタートを切った。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選初日（５日＝日本時間６日、カナダ・ケロウナ）、女子１次リーグ初戦が行われ、日本代表のフォルティウスは米国に８―４で勝利。中盤まで一進一退の攻防を繰り広げるも、後半に突き放した。３月の世界選手権では黒星を喫したが、同じ過ちは繰り返さなかった。５―４の第９エンド（Ｅ）にスキップ・吉村紗也香の好ショットで２点