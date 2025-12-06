佐世保競輪の開設75周年記念「九十九島賞争奪戦」（G3）は6日、3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。準決勝戦11Rの佐々木龍（35＝神奈川・109期）は最終3角9番手から内を鋭く伸びて2着。佐世保記念初の決勝進出を決めた。「佐世保は内が伸びるかなと。落ち着いてレースができた」とうなずいた。佐世保は大学卒業後に競輪学校の試験に落ちたため、鹿町工高校の職員として