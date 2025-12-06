年齢を重ねるほど、なんとなく遠ざけがちな“ピンク”。でも実は、透明感・血色感・多幸感という大人の女性が求めるすべてを叶えてくれる、最強の味方カラーです。今季ブリリアージュでは、光や影、ツヤにさりげなくピンクをしのばせたコフレが登場。主張しすぎないのに、確かな存在感で表情を優しく彩ってくれるのが魅力。肌そのものを底上げするような新感覚のピンクメイクで、上品に輝く大人の表情を楽しんでみませ