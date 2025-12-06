男性6人組「BHNX（ビーハンクス）」が6日、都内でデビュー記念イベントを開催した。デビュー曲「BURN」と「ROAD」を披露し、和田光平は「うれしい気持ちでいっぱい。すてきな場所でスタートを切ることができて幸せ」と感慨深げな表情を見せた。フジテレビで放送された「ベンチプレス70キロ以上」が合格条件のオーディション番組「BEASTAGE」から誕生。筋肉美に特化したユニットで「いい肉の日」である先月29日にデビューした。