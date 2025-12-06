「第48回阪急・オリックスOB総会」が、6日に兵庫県芦屋市内のホテルで開かれた。山田久志OB会長が開会の前に壇上であいさつ。「開幕当初のスタートダッシュを見たら、今年はなかなかやるなと。最後まで優勝争いをしてくれると期待を込めていましたけども。途中からちょっと失速しまして、岸田監督のガムを食べる激しさが段々増してきまして、これはちょっと心配だなと」と場内の笑いを誘いつつ、「来年度はまた新しい戦力を迎