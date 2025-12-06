NGT48の喜多花恵（22）が6日、東京マラソン2026（来年3月1日）でフルマラソンに初挑戦することを、NGT48劇場（新潟市）での公演で明らかにした。難病などで長期入院中の子どもに付き添う家族の滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を支援する走者、「Team DMHCランナー」として出場する。◇自身の生誕祭として行われた公演の締めくくりに、喜多は9月に22歳の誕生日を迎えてのメッセージを読み始めた。「NGT48に加入し