バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやかさん(42)のデビュー25周年を記念したデジタル限定写真集『afterglow』（講談社）の発売が始まりました。【写真】30代ラスト写真集も鮮烈だった磯山さやかさん。純白三角ビキニをまとったふっくらボディは必見です10月22日に講談社から発売されたデビュー25周年写真集『余韻』は、オーストラリア・ケアンズを舞台に、ビキニ姿やランジェリー姿などを収録。笑