サンリオキャラクターのグッズといえば、愛らしいイラストや、デフォルメされたマスコットが一般的。しかし、バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」から、そんな常識を覆す「あまりにもリアルな」新商品が登場します。公式サイトで公開されたのは、「サンリオキャラクターズ ミニチュアチャーム〜ライブキャラクター〜」。2026年1月発売予定で、価格は1回400円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■