高級時計そして脚線美歌手のCrystal Kay(39)がインスタグラムで、アート作品のような?透け透け?ドレス姿を披露し反響を呼んでいる。「150年、限界に挑み続けたデザインに祝福を」とつづり、創業150周年を迎えたスイスの高級時計「Audemars Piguet(オーデマ ピゲ)」を右腕につけ、ソウルフルなヘアスタイルに光を反射する個性的な素材感が際立つ?シースルー?ドレス姿のショットを投稿した。コメント欄には「美しいクリスタル