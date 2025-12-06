「すごい！ぱるるの存在が奇跡」の声も元「AKB48」で女優の島崎遥香(31)がXを更新。13年前のアイドル時代を?完全再現?した最新ショットに驚きの声が上がった。「13年前の今日、私にとって特別な曲『永遠プレッシャー』が発売されました。そんな日にじゃんけん大会の会場でもあった日本武道館で、この曲を歌えたことに、奇跡みたいな縁を感じています」と綴り、5日に日本武道館で開催されたAKB48の「20周年記念コンサート Part1