中日ドラゴンズのOBによる初心者の子ども向けの野球教室が、6日に愛知県犬山市で開かれました。 【写真を見る】ドラゴンズOBによる野球教室「うまくなってプロ野球選手になりたい」キャッチボールなどの指導を受け目を輝かせる子どもたち愛知・犬山市 この野球教室は、地域の子どもたちに野球の楽しさを知ってもらおうと、ドラゴンズのオフィシャル・パートナーである名古屋鉄道と、ドラゴンズベー