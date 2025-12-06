地方創生担当大臣賞に選ばれた、愛知県立猿投農林高校チームのメンバー。中央は黄川田地方創生相＝6日午後、東京都千代田区地方創生の政策アイデアを競う政府主催のコンテストの最終審査が6日、東京都内で開かれ、最優秀の地方創生担当大臣賞が4組決まった。高校生以下の部では、愛知県立猿投農林高校のチームと奈良県立青翔高校のチームが選ばれた。猿投高校チームは、廃棄される石材を造園資材として活用する仕組みを提案。