多くの来場者が詰めかけた「第５回本は港」＝６日、横浜市中区（立石祐志写す）県内のユニークな書店と出版社が集まるブックイベント「本は港」が６日、横浜市中区のシェア型書店「ＬＯＣＡＬＢＯＯＫＳＴＯＲＥｋｉｔａ．」で始まった。約７００人が来場し、本を通じた交流を楽しんだ。７日まで。５回目の開催で、初日は計３３の書店と出版社が出店した。小説、児童書、写真集など会場に並んだ本はさまざま。ＺＩＮＥ