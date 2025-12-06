巨人のＯＢ総会が６日、東京都内のホテルで行われ、山口寿一オーナー（６８）をはじめソフトバンクの王貞治球団会長（８５）、中畑清ＯＢ会長（７１）、阿部慎之助監督（４６）、現役コーチらが出席した。あいさつで王会長からは「今年も優勝できなかったというのは、巨人軍にとっては１番残念なこと」とした上で「長嶋さんという我々の中で未来永劫に生き続ける人が、残念ながらああいう形になってしまった。来年は長嶋さんの