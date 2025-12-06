巨人・平内龍太投手（２７）の筋トレ愛が爆発。自身の肉体美を生かして、来季こそ達成したい?珍目標?を掲げた。平内は東京・稲城市のよみうりランドで６日に行われたトークショーに京本真投手（２１）、佐々木俊輔外野手（２６）、又木鉄平投手（２６）、浦田俊輔内野手（２３）、宮原俊介投手（２３）とともに参加。質問コーナーで「憧れの人」を聞かれると、２０１０年から１８年まで日本ボディビル選手権９連覇の偉業を成