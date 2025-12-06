伊勢崎オートのＧ?「レジェンドカップ」は６日、準決勝戦が行われた。篠原睦（４８＝飯塚）は１１Ｒで２着に入り優出を決めた。スタート後、うまく中に進路を取り２コーナーでは４番手となり３周回で２番手に浮上。前を走る若井友和は抜けなかったが、僅差のゴールだった。「序盤はうまく潜り込めた。でも自分的にはスタートが切れてない。もう少しやっていかないと。クラッチ周りは扱う」と修正の構え。足周りの不安を抱え