佐世保競輪のＧ?「開設７５周年記念九十九島賞争奪戦」は６日、３日目を開催し、ファイナリスト９人が出揃った。その一人・佐々木龍（３５＝神奈川）は思い入れある佐世保バンクでの決勝進出に感慨深げだった。特別な場所での記念優出成功に思いがにじむ。「アマチュア時代に１年間、長崎の高校で職員をしながら選手を目指していました。佐世保バンクで練習させてもらったし、お世話になった方もたくさんいる。自分をプロに