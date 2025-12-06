「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2025年12月2日、自身のインスタグラムを更新。笑顔のショットを披露した。「広島に女神降臨」の声阿部さんは、「このたび、12/6に開催される TGC広島 のメインスポンサーヒロマツホールディングス様のアンバサダーを務めさせていただくことになりました」と報告し、白いノースリトップ姿や黒いレーストップスのヘソ出しコーデなど