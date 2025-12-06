鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地で6日、71周年の記念式典が開かれました。 鹿屋基地は1936年発足の「鹿屋海軍航空隊」が前身で、終戦後、アメリカ軍の進駐などを経て1954年に海上自衛隊の基地となりました。現在、隊員はおよそ1600人で、P-1哨戒機が十数機配備され、東シナ海を中心に日夜、警戒・監視にあたっています。 71周年の記念式典には地元の住民や鹿屋市の関係者らおよそ600人が出席しました。 （大西哲・第1航空群司令