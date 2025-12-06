鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地で6日、71周年の記念式典が開かれました。 鹿屋基地は1936年発足の「鹿屋海軍航空隊」が前身で、終戦後、アメリカ軍の進駐などを経て1954年に海上自衛隊の基地となりました。現在、隊員はおよそ1600人で、P-1哨戒機が十数機配備され、東シナ海を中心に日夜、警戒・監視にあたっています。 71周年の記念式典には地元の住民や鹿屋市の関係者らおよそ600人が出席しました。 （大西哲・第1航空群司令
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 岡村隆史が本気トーンで苦言
- 2. 20歳誕生日にノンバイナリー公表
- 3. 入院中の10代少女にキス? 男逮捕
- 4. 羽田空港で出産し殺害 重大事実
- 5. 張本智和「許されない扱い」直面
- 6. 会社内で複数回刺され…女性死亡
- 7. 双子YouTuber「重度で手遅れ」
- 8. マルフォイ俳優 髪あるのは奇跡
- 9. トランプ氏 小型車の製造を承認
- 10. まんが日本昔ばなし YouTube話題
- 1. 入院中の10代少女にキス? 男逮捕
- 2. 羽田空港で出産し殺害 重大事実
- 3. 会社内で複数回刺され…女性死亡
- 4. トランプ氏 小型車の製造を承認
- 5. 武蔵野音大教授が死亡 滑落か
- 6. 血の繋がらない父へ 8歳手紙反響
- 7. トイレ盗撮か 気づいた男性110番
- 8. 満員の女性専用車両「妊婦邪魔」
- 9. 人気メイド 整形失敗で港区追放
- 10. 踏切内で列車と車が衝突 3人搬送
- 1. プリウスは犬用 信じられぬ生活
- 2. 所得増税 年貢より厳しいんじゃ?
- 3. 面談中に女性複数回突き刺した
- 4. 東京見習って 鳥取県知事が困惑
- 5. 「老老介護」での悲劇 どう防ぐ
- 6. 「紙の保険証」復活求め署名提出
- 7. 「おこめ券なくても買える」批判
- 8. 吉村氏「超偶然で会って」2ショ
- 9. 牛乳飲む小野田大臣に記者ら爆笑
- 10. 保険会社の委託 10万件超漏えい
- 1. 天安門法廷の映像 ネット流出か
- 2. 上皇陛下の態度 英政府が評価
- 3. ケネディ氏孫娘 末期がんと診断
- 4. ジャクソンさん娘に衝撃事実判明
- 5. 中国飲食店で「アヒル肉」が使用
- 6. ジョングク&ウィンター熱愛か 韓
- 7. TWICE所属 約1億円を寄付
- 8. プーチン氏 周到に「軍服姿」か
- 9. 「人生における最大栄誉の1つ」
- 10. 海外勢に人気のコスプレとは?
- 1. ファミマと「SUSURU TV.」コラボ
- 2. 多重債務者147万人に急増 調査へ
- 3. 賞与制度廃止 従業員は損か?
- 4. 国家公務員の賞与 民間との差
- 5. 年末調整で戻ってくる税金の差
- 6. エアコンvsストーブ 電気代比較
- 7. 「とりあえず生ハム」不安の声も
- 8. 亡き父親のNHK受信料滞納が発覚
- 9. 株主優待制度 12月5日に発表
- 10. お金が貯まらない人 10の特徴
- 1. AWSが新サービスを発表
- 2. パナ 家庭用エアコンの料金改定
- 3. au PAYでお得に決済する方法
- 4. 「中国批判系」動画案件に批判
- 5. AIが次世代の動画生成するモデル
- 6. カシオ、G-SHOCKを軸に急速回復 - 2021年3月期第2四半期決算発表から
- 7. 40年前のAIの脅威が現実に 監督
- 8. タイの美少女コスプレ写真をまとめてみた
- 9. モバイルバッテリーとしても使えるコンパクトミラー 小泉成器
- 10. Nintendo TOKYOは1000点のグッズがゲーマーのHP（預金）を削ってくる恐るべき店舗でした
- 11. レンタル電動車いす「近未来的」
- 12. 【AI業界激震】OpenAIが非常事態宣言! ChatGPTに資源集中しGemini 3対抗の新型モデルを公開予定！
- 13. 元電機エンジニアが解説！2万円以下でRAM8GB、Android13搭載の「YolanAuto AIBOX」レビュー。選ぶべき理由6選
- 14. ウブロ、Wear OS搭載のコネクテッドウォッチ「ビッグ・バン e」
- 15. カレー沢薫の時流漂流 第97回 ファックス？ HAHAHA！ ジョークだろ？ えっ？ マジ？
- 16. 「行き過ぎたターゲティング広告は、時代遅れとなる」：小学館 伊藤真嗣 氏
- 17. 1960年製スパイ送信機 凄い秘密
- 18. セルフネイルブランド「ジェルミーワン」が渋谷で10周年記念ポップアップイベント開催中！
- 19. オムロン ヘルスケア、心電事業のグローバル戦略を発表 / 3ポート拡張可能でPD90W給電タイプも選べるUSBハブ【まとめ記事】
- 20. ミニマリストの鉢植え都市、東京──路地を彩る「ソーシャルグリーン」
- 1. 張本智和「許されない扱い」直面
- 2. 角田裕毅「超超超悔しいけど…」
- 3. 西田有志 第1子の誕生を発表
- 4. 古賀紗理那さん 第一子が誕生
- 5. フランスは「非常に厳しい組」
- 6. 角田裕毅に「移籍は不可避」報道
- 7. 森保Jに脅威? G大阪FWが2発披露
- 8. 高校ラグビー 組み合わせ抽選会
- 9. 朝倉未来がBD史上初のブチギレ
- 10. W杯「死の組」選定 森保Jの組は
- 1. 岡村隆史が本気トーンで苦言
- 2. 20歳誕生日にノンバイナリー公表
- 3. 双子YouTuber「重度で手遅れ」
- 4. マルフォイ俳優 髪あるのは奇跡
- 5. まんが日本昔ばなし YouTube話題
- 6. 富澤たけし 愛用携帯めぐり苦悩
- 7. ヒルナン終了報道 南原が落胆か
- 8. 「ミライ人間洗濯機」一般販売へ
- 9. 良いこと悪いこと 真犯人に新説
- 10. 中居正広氏の「後任」司会が好評
- 1. 最高 買うべきセリア商品を絶賛
- 2. NEWoMan高輪が開業。衣・食・住＋遊でひらく、都市の新しい感性
- 3. ミスド福袋 ファン待望の中身
- 4. 専門家に聞く快眠するためのコツ
- 5. 寸胴腹をほっそりに導く簡単習慣
- 6. ドンキ限定 主役級の水光レンズ
- 7. 脱・地味ガールを目指そ♡ カラーを効かせた【オタクファッション】3選
- 8. 夫は完全に黒!? 息子が発熱した日に一緒に居た相手は誰？ 8年交際して結婚した夫の裏切り
- 9. バストに悪影響な2つの生活習慣
- 10. ニューオータニ 鬼滅コラボレポ