フィギュアスケート女子の１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３５）が６日、自身のインスタグラムを更新。５歳年下の夫の声楽家、コ・ウリムとともに過ごす様子を投稿し、反響を呼んだ。帽子をかぶったスッピンのような姿でのショットや、鏡越しに夫と顔を寄せ合うショットなどを公開。コメント欄などでは「顔がだんだん似てきたね」、「可愛すぎて、心臓が痛い」、「すごく綺麗」、「めっちゃ可愛いカップ