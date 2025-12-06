Ｊ１セレッソ大阪は６日、アーサー・パパス監督が来季も指揮を執ると発表した。今季から就任し、リーグ戦は勝ち点５２の１０位でシーズンを終えた。同監督はクラブを通じて「この旅を皆様と共に続けられることを、大変光栄に思います。セレッソ大阪のサポーターの思いを背負って戦うことは特別なことであり、継続的な成功をお届けするという私の決意は、かつてないほど強まっています」とコメントした。さらに「今シーズンの