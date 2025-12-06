こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が2025年11月30日に観測した彗星「3I/ATLAS（アトラス彗星）」。観測時の地球からの距離は、約2億8600万km＝約1.9天文単位です。移動する彗星にあわせて露光したため、背景の星々は光跡として写っています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」（Credit: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA). Image Processing: J. DePasquale (STScI)）】2025年