【ケロウナ（カナダ）＝浜口真実】カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選が５日、カナダ・ケロウナで開幕し、女子は８チームによる総当たり方式の１次リーグが始まった。日本代表のフォルティウスは米国に８―４で快勝し、初戦を白星で飾った。男子は６日（日本時間７日）に始まる。女子の１次リーグで日本の行方を占う初戦に勝利し、スキップの吉村紗也香は「アメリカも強く、決定戦には上がってくるチーム。これはほん