将棋の第3回達人戦立川立飛杯準々決勝・第4試合が12月6日、東京都立川市の「立川ステージガーデン」で行われ、佐藤康光九段（56）が前回覇者の丸山忠久九段（55）に170手で勝利した。【中継】準決勝進出者が出そろった第3回達人戦この結果、佐藤九段の準決勝進出が決定。あす7日に予定されている次戦では、初代優勝者の羽生善治九段（55）と決勝進出をかけて戦う。ダイレクト向か飛車となった本局は、佐藤九段が大熱戦で逆転