「レジェンドカップ・Ｇ２」（６日、伊勢崎）選手会伊勢崎支部長の三浦康平（４５）＝伊勢崎・２８期＝が４日目１０Ｒを完勝し、大会連続優出を果たした。今節はクランクを新品に替えて臨み、初日から２、１、６、１着で進出。３日目１２Ｒの準々決勝戦Ａは７位入線で、準決進出６人枠から漏れていたが、岩見貴史（飯塚）が反妨で失格し、６着に繰り上がった。「７着で諦めていましたが、ツキがありましたね。エンジンはいい