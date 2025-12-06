俳優吉田栄作（56）が6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分）に出演。トレードマークともなった“白T”のブームについて語った。吉田は1990年代のトレンディードラマに多数主演して人気を博し、ヘアスタイルやファッションなどでブームを巻き起こした。特に、シンプルな白いTシャツとジーンズの組み合わせは「栄作ファッション」として話題に。吉田世代のナインティナイン岡村隆史（55）は、「Tシャツ（の袖）をちょっ