旦那さんの女性関係に、悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか？浮気とまではいかなくても、モヤモヤすることがあると不信感を抱いてしまいますよね。今回は、女友達に狙われていることに気づかずに飲みに行く夫が猛省した話をご紹介いたします。女友達と飲みに行く夫「夫は女友達としょっちゅう飲みに行くので、ずっとそのことがモヤモヤしていました。いくら女友達とはいえ、夫は既婚者なのに2人きりで飲みに行くって