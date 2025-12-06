シンガー発掘オーディション「美少女歌祭2025」の最終審査、授賞式が6日、都内で行われた。グランプリに樋口風花さん（22）が選ばれ「賞を取ったり、オーディションでうまくいくのが本当に初めての経験。私の音楽が伝わったことがすごくうれしいです」と話した。韓国留学しボイストレーニングをした経験があるそうで、あこがれのアーティストにBoAの名前を挙げ「歌の実力、表現力、ダンスの実力。あこがれます」とした。ゲスト審査