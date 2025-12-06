12月6日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1第12節が行われ、西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが東地区1位の千葉ジェッツと対戦した。 日本代表のFIBAワールドカップアジア地区1次予選Window1によるバイウィーク明けのこの試合、先行したのはホームの千葉J。第1クォーターは渡邊雄太が連続3ポイントを含む8得点をマークされるなど