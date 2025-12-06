[12.6 J1第38節 鹿島 2-1 横浜FM メルスタ]優勝ムードに風穴を開ける意地の1点だった。横浜F・マリノスは0-2で迎えた後半アディショナルタイム1分、DF角田涼太朗が個人技で2人をかわして左サイドを駆け上がると、豪快なロングフィードを右サイドに展開。そこから抜け出したMF天野純がループシュートを決め、なんとか1点を返した。優勝に王手をかけていた鹿島に対し、序盤から一方的な劣勢が続いた一戦。「鹿島は優勝がかかって