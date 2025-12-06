[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]タイトルを逃し、自らの決定力不足を嘆いた。2位の柏レイソルは最終節で勝利したが、首位の鹿島アントラーズも他会場で勝利したため、逆転優勝はできず。FW細谷真大は「やっぱり悔しい。自分が決めていたら勝てた試合もあった。悔しさもありながら、最後まで柏らしさを出せたのかなと思う」と今シーズンを振り返った。今シーズンは途中出場の出番が増えた。前節は6試合ぶりに先発出場する