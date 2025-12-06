Jリーグは6日、2025シーズンのJ1リーグが同日に最終節を終え、年間総入場者数が過去最多の807万3557人を記録したと発表した。また、平均入場者数も2019年を超え、史上初めて2万1000人を突破。さらに、2012年から記録として残る節別収容率も、過去最高の84.6%となっている。Jリーグは公式サイト上で「今シーズンも多くのファン・サポーターの皆さまにご来場いただき、心より御礼申し上げます」と感謝を述べた。